Napoli, dove fare la terza dose vaccino Covid (Moderna o Pfizer): indirizzi e orari È possibile farsi somministrare la terza dose booster di vaccino Covid a Napoli negli hub vaccinali, in farmacia o nei distretti sanitari di base che sono in tutti i quartieri.

La terza dose booster di vaccino Covid a Napoli si può fare senza prenotazione e senza distinzione in fasce d'età. L'Asl Napoli 1 centro ha allungato i tempi di chiusura degli hub vaccinali cittadini (ne sono operativi 2 a Napoli città). Ecco dunque dove poter fare la terza dose di vaccino ed estendere quindi la validità del green pass, passaporto vaccinale oramai obbligatorio per moltissime attività ordinarie.

Orari hub vaccinali

Centro Vaccinale Mostra d'Oltremare

attivi contemporaneamente 32 box dal lunedì a domenica, dalle ore 8 alle ore 20. In concomitanza delle manifestazioni sportive previste in tarda serata la chiusura sarà anticipata alle ore 18.

Centro Vaccinale Fagianeria Bosco di Capodimonte

sono attivi contemporaneamente 10 box dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20.

Centro Vaccinale Isola di Capri

sono assicurati due giorni/settimana, dalle ore 9 alle ore 16.

Centro Vaccinale distretti sanitari di base

dal lunedì a sabato, dalle ore 9 alle ore 16.30 la domenica dalle ore 9 alle ore 15.

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

presso gli studi dei Medici di famiglia aderenti alla campagna vaccinale;

Farmacie aderenti alla campagna vaccinale a Napoli

Farmacia G.A. Del Dottor Arciero Achille Sas Via Nicola Nicolini, 36

Farmacia "Madonna Della Neve" Dr. Carlo Boscia Corso Ponticelli, 23/L

Farmacia Internazionale Sas Via Santa Teresa Degli Scalzi, 106

Farmacia Alfani Dott. Arturo Srl Via Cintia A Soccavo Is., 44/45

Farmacia Alfani Dr. Errico Alfani S.A.S. Via Francesco Cilea, 122

Farmacia Andreotti Di Amendola Carmela Snc Via Doumo , 32

Farmacia Aquila Reale Via Roma, 252

Farmacia Astra Sas Via Giustiniano, 36

Farmacia Calabrese Della Dott.Ssa Eleonora Calabrese S.N.C. Via Epomeo 243-245

Farmacia Calabrese Della Dott.Ssa Eleonora Calabrese S.N.C. Viale Delle Metamorfosi, 112

Farmacia Camaldoli Dr. Rinaldo Gianfranco Via Guantai Ad Orsolona

Farmacia Capri Sas Via Roma, 24

Farmacia Cavour Sas Di Francesco Di Donna & Co. Piazza Cavour, 120 B

Farmacia Centrale Ciamillo Sas P.Zza De Franchis N.36

Farmacia Centrale Snc Via Alessio Mazzocchi, 23-25

Farmacia Colangelo S.N.C. Via Macedonio Mellone, 90

Farmacia Cotroneo Via Lepanto 2 Piazza Marcantonio Colonna, 21

Farmacia D'Angelo Nicoletta Via Vittorio Emanuele, 25

Farmacia De Tommasis Srl Piazza Francesco Muziy, 24-25-26

Farmacia Del Borgo Sas Sant'Antonio Abate, 102

Farmacia Del Sole Srl Del Dottori Pasquale Russo e Letizia Limone Piazza Cavour, 150/151

Farmacia Del Vomero Dr. Astuni Castagna Attilio Via Maurizio Piscicelli 138-140-142

Farmacia Di Lullo Del Dr Giuseppe Lorito & C Sas Via Genova, 27

Farmacia Di Lullo Del Dr Giuseppe Lorito & C Sas Via Domenico Morelli, 22

Farmacia Di Lullo Del Dr Giuseppe Lorito & C Sas Corso Vittorio Emanuele, 437

Farmacia Dott.Ssa Annalisa Corcione Via Emanuele Gianturco 139-141-143

Farmacia Dr Giovanni Russo E Co Sas Via Pigna, 175

Farmacia Dr Mele Srl Santa Maria Antesaecula, 63

Farmacia D'Urzo Alessio Via Caserta Al Bravo, 124

Farmacia Elifani Del Dott. Michele Di Iorio Via Belvedere, 6

Farmacia Ettore Florio Dei Dott.Ri Ettore E Patrizia Florio snc Piazza Leonardo, 25-26-27-28

Farmacia Figurelli Vito Via Vespucci, 77

Farmacia Francesco Parisi Via Santa Lucia, 106

Farmacia Garibaldi Di Dott.Sa Di Giacomo Cherubina Piazza Giuseppe Garibaldi, 18

Farmacia Garzia Sas Corso San Giovanni A Teduccio, 102

Farmacia Giangrieco Dott. Gaudio Giovanni Via Nuova Poggioreale 162/A-B

Farmacia Greca Snc Via Carlo De Marco, 9

Farmacia Helvethia Del Dott. Donato Grispello Corso Umberto N 290 C

Farmacia Internicola S.A.S. Dott.Ssa Clelia Sibilio Via Tino Da Camaino, 20

Farmacia Iorio Via Labriola, 5,6,7

Farmacia Lentini Dr Carlo Via Paolo Della Valle , 95,97,99

Farmacia Leone Marina Via Tasso, 81G1

Farmacia Leone Roberto Atrio Stazione Centrale

Farmacia Leopardi Snc Dei Dott. Castellano e Stabile Via Leopardi 192

Farmacia Lo Conte Dr. Walter Via Salvator Dali' , 45

Farmacia Marta De Biasi Piazza Giuseppe Garibaldi, 103/105

Farmacia Mater Dei Via Guglielmo Appulo, 13

Farmacia Maurelli Via Cavallerizza s Chiaia, 41

Farmacia Metropolitana S.R.L. Dott. Trifari Gennaro Emilio Scaglione, 64-66

Farmacia Mura Greche Dott. Aldo Fusco Piazza Mura Greche, 14

Farmacia Murolo Srl Piazzale Salvatore Lo Bianco, 16/17

Farmacia Musella Dr.A Maddalena Cozzolino & C S.N.C. Via Alessandro Manzoni, 153 C/D

Farmacia Napoli S.R.L. Corso Arnaldo Lucci , 67

Farmacia Orlando Snc Corso Giuseppe Garibaldi, 317

Farmacia Pisani Snc Via Foria, 113

Farmacia Pisapia Aurelia Via Merliani, 37

Farmacia Principe Umberto Snc Via Firenze, 84

Farmacia Procaccini Via Diocleziano, 220

Farmacia Ricciardiello Snc Via Giuseppe Orsi, 99

Farmacia Russo Maurizio P.Zza Cavour, 174

Farmacia S. Carlo Migliucci S.A.S. Dott. D’Angelo Silvia Corso Giuseppe Garibaldi, 218

Farmacia Salvati Veronica Corso Marianella 25-E

Farmacia San Gerardo Via Miano 102-104

Farmacia San Giovanni A Carbonara Dott.Ssa Maurizia Carrano Via Carbonara, 70

Farmacia San Luigi S.A.S Dott.Ssa Cotroneo Via Posillipo, 239/

Farmacia San Rocco Di N.Tranfaglia Via San Rocco, 60

Farmacia Segreto Sas Vicoletto Belvedere, 1/6

Farmacia Sinno Dr Paolo Via Cilea, 305

Farmacia Stabile Maria Luisa Via Campi Flegrei, 11

Farmacia Stabile Metropolitana Sas Via G. Cesare, 70

Farmacia Stabile Sas Dott.Ssa Stefania Stabile &C Via Pietro Colletta, 32

Farmacia Vona e Dott. Petrucci M. E D. Snc Viale Cavalleggeri D'Aosta 116-B

Farmacia Zeta S.N.C Dei Dott Viviani Rodolfo E Pier Paolo Corso Sirena, 286

Farmacie Ariston Del Dottor Angelo Padovani Via Campegna, 3A-3B

Farmacie Dafne Snc Via Nuovo Tempio S.Pietro A Patierno, 191

Farmacie D'Aversa Via Giovanni Diacono, 77/79

Farmacie Dei Golfi Sas Piazzetta Duca D'Aosta, 260

Farmacie Del Mare Di Simona De Falco & C. Sas Corso Vittorio Emanuele, 475

Farmacie Del Sorriso Sas Via Filippo Bozzelli 19 A/B

Farmacie Internazionali Sas Via Alessandro Manzoni, 26/F

Farmacie Internazionali Sas Via San Donato, 18 Pianura

Farmacie Leone Srl Via Santa Maria A Cubito, 441A/B

Farmacie Ruggiero Snc Dei Dr.I G. F. E G. Ruggiero Corso Chiaiano, 28

Farmacie Ruggiero Snc Del Dott Carmine Ruggiero E Co. Cupa S. Cesareo, 30

Farmahealth Snc – Farmacia Grilli Via Livio Andronico, 45 -47-49

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, hanno organizzato un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della

Salute, dall’Iss, dall’Aifa e dall’Ema. Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.

Il servizio di ascolto telefonico “sostegno psicologico” è attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante i weekend il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare dove (dalle ore 8 alle ore ) saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.