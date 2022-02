Napoli, commerciante reagisce a rapina e prende a pugni criminali armati, il video sui social Un commerciante di Soccavo, Napoli ovest, ha reagito a una rapina e preso a pugni due criminali armati, mettendoli in fuga. Il video delle telecamere virale sui social.

A cura di Nico Falco

Un commerciante ha reagito a una rapina e ha preso a pugni un rapinatore armato, mettendo in fuga lui e il complice che pochi istanti prima avevano fatto irruzione in un supermercato di Soccavo, periferia ovest di Napoli. Il video, girato dalle telecamere di sicurezza dell'attività commerciale, è diventato rapidamente virale sui social. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire all'identità della coppia, anche grazie alle immagini della videosorveglianza.

L'episodio, stando alla data riportata sulle immagini, risale alla serata di ieri, 18 febbraio 2022. Sono le 20:20 circa quando la coppia arriva nel supermercato, un punto vendita di recente apertura che si trova lungo una delle principali strade del quartiere Soccavo. Indossano entrambi vestiti neri e sulla testa hanno dei caschi. Tutto avviene in pochi secondi. I due entrano insieme, mentre uno spintona un dipendente all'ingresso l'altro raggiunge la cassa, un paio di metri più avanti, e punta la pistola verso il commerciante.

L'uomo però gli va incontro, reazione che evidentemente la coppia non si aspettava. Indietreggiano entrambi, poi è quello più indietro a prendere l'iniziativa: afferra una bottiglia e gliela scaglia contro, poi strappa la pistola dalle mani del complice e si avventa contro l'uomo, afferrandolo per il collo e cercando di colpirlo alla testa col calcio dell'arma. Nemmeno allora il commerciante si arrende, anzi: riesce a spostargli il braccio per togliersi dalla linea di fuoco, lo afferra a sua volta per il collo del giubbino e gli assesta tre pugni sul casco, mettendo in fuga lui e il complice.