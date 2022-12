Napoli, cassa automatica sbaglia lo scontrino del bar: “Ho pagato 2,50 un caffè al banco, un furto” A raccogliere la denuncia di una cliente indignata è stato “La Radiazza”, programma radiofonico di Gianni Simioli, che sui social ha condiviso lo scontrino incriminato.

A cura di Valerio Papadia

Il costo delle materie prime e dell'energia è aumentato e ha fatto lievitare anche i prezzi di beni di consumo come il caffè: una colazione al bar costa considerevolmente di più rispetto a qualche mese fa. Pagare 2,50 euro per un caffè al banco – quindi senza coperto e servizio al tavolo – è sembrato però eccessivo a una donna, che si è fermata per una sosta in un bar di piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, e che si è vista recapitare uno scontrino di 16,50 per due caffè, due succhi di frutta (da 4,50 euro ognuno) e una bottiglia d'acqua da mezzo litro (anch'essa pagata 2,50 euro).

Un errore della cassa, ma la cliente ha dovuto pagare ugualmente

Quando la donna ha chiesto contezza di quel conto a suo parere troppo oneroso le è stato spiegato che effettivamente, nell'emettere lo scontrino, c'era stato un errore della cassa automatica. La cliente ha chiesto quindi che potesse pagare il giusto e che le venissero restituiti i soldi, ma dall'esercizio commerciale le avrebbero risposto che non era possibile.

Per denunciare quanto accadutole, la donna si è allora rivolta a "La Radiazza", trasmissione radiofonica condotta da Gianni Simioli su Radio Marte. Suoi suoi canali social, il programma radiofonico ha pubblicato lo sfogo della cliente, con tanto di scontrino in cui si vede il costo dei caffè e il totale pagato dalla donna. Ecco lo sfogo che la donna ha affidato alla radio: