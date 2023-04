Napoli, casa distrutta con mazza da baseball, video su TikTok fa milioni di visite ma niente denuncia La Polizia indaga sul danneggiamento di un appartamento a Bagnoli, Napoli Ovest; non c’è denuncia, il video su TikTok ha raggiunto milioni di visualizzazioni.

A cura di Nico Falco

Due video che mostrano un appartamento praticamente distrutto a colpi di mazza da baseball, i proprietari di casa che, mentre registrano, sembrano sapere perfettamente chi è stato: "Maria, per fare un favore a te", dice lei, e "guarda che ha combinato, ha preso le mie figlie con la mazza da baseball", dice lui. Pochi secondi che, ricondivisi su diversi profili, hanno raggiunto in una manciata di giorni milioni di visualizzazioni. Ma, dietro, una storia tutt'altro che chiara: alle forze dell'ordine non è arrivata nessuna denuncia.

Ma partiamo per gradi, da quando le immagini compaiono sulla popolare piattaforma cinese. I fatti sarebbero accaduti il 7 aprile scorso in un appartamento di Bagnoli, Napoli Ovest. Nel primo video si sente una donna, la proprietaria, che urla mentre registra: "Maria, questa è casa mia… per farti un piacere… per fare un piacere a voi… io, per fare un piacere a voi, guarda come mi trovo. Non mi dovete chiamare più. Con me avete chiuso, tutti". Nel secondo video a parlare è il compagno della donna, evidentemente non presente al momento del raid: "Guarda che ha combinato! Ha preso le mie figlie con la mazza da baseball! Lo devo sfondare!".

Probabilmente a condividere i video su TikTok non sono stati direttamente i due ma qualcuno a cui la coppia aveva mandato quelle immagini. E, particolare importante, la donna è piuttosto nota sulla piattaforma, dove pubblica continuamente: questa circostanza, insieme all'assenza di informazioni, ha sicuramente aiutato la diffusione delle immagini, che in poche ore sono state visualizzate milioni di volte. Ai video in cui si vedono i danni si sono aggiunti anche alcuni con "spiegazione", che indicano come responsabile il figlio di un boss del quartiere e sostengono che sarebbe successo perché i genitori del ragazzo avrebbero "chiesto alla donna di mantenere qualcosa".

Sulla vicenda sono in corso accertamenti affidati alla Polizia di Stato; gli agenti, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, avrebbero identificato e ascoltato la coppia, ma i due avrebbero negato irruzioni nella loro abitazione e non avrebbero fatto nessun nome, limitandosi a fornire una versione dei fatti che sarebbe relativa a un litigio in famiglia e che al momento resta al vaglio degli investigatori.