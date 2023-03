Napoli-Atalanta, rimosse 114 auto col carro attrezzi e sanzionati parcheggiatori a Fuorigrotta Controlli davanti allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Atalanta: sanzionati 15 parcheggiatori abusivi, rimosse oltre 100 automobili per sosta vietata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono state ben 114 le automobili prelevate col carro attrezzi ieri a Fuorigrotta mentre nello stadio Maradona era in corso la partita tra Napoli e Atalanta: come accade in occasione di grandi eventi il quartiere era diventato un enorme parcheggio abusivo, le vetture rimosse erano state parcheggiate nelle curve e sui marciapiedi e ostacolavano il traffico. L'intervento si inquadra nel piano per l'ordine e la sicurezza pubblica che coinvolge la Polizia di Stato e la Polizia Locale che ha portato, negli ultimi mesi, alla rimozione di centinaia di veicoli.

Durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio gli agenti del commissariato San Paolo hanno sanzionato 13 persone per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo; una di queste si era presentata con il biglietto intestato a un'altra persona, un'altra era sprovvista di biglietto e 11 sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e sanzionate amministrativamente.

Sono stati inoltre denunciati un 28enne e un 47enne, in primo per aver scavalcato dal settore inferiore a quello superiore e il secondo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale; nei confronti di entrambi è stata avviata la procedura per il Daspo. All'esterno dello stadio, lungo le strade del quartiere che circondano il Maradona, gli agenti hanno identificato e sanzionato 15 parcheggiatori abusivi, colti mentre gestivano la sosta o incassavano denaro dagli automobilisti. Ulteriori controlli alla viabilità sono stati svolti dalla Polizia Locale: oltre alle 114 automobili rimosse, sono state contestate complessivamente 119 violazioni al Codice della Strada.