Muore di Covid don Raffaele Pettenuzzo, il parroco di Paupisi Ancora un decesso per Covid nel Sannio, è il terzo in poche ore: è morto don Raffaele Pettenuzzo, parrocco della chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi, in provincia di Benevento. Il parroco si è spento all’ospedale Sacro Cuore di Campobasso, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi.

Don Raffaele Pettenuzzo, parroco di Paupisi (Benevento).

Muore di Covid don Raffaele Pettenuzzo, parrocco della chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi, in provincia di Benevento. Aveva contratto il Coronavirus nei giorni scorsi e le sue condizioni si erano rapidamente aggravate, al punto da essere ricoverato all'ospedale del Sacro Cuore di Campobasso, dove come ultimo tentativo i medici hanno provato a salvarlo anche con la terapia degli anticorpi monoclonali. Nulla però è bastato per salvargli la vita: nelle scorse ore, don Raffaelle Pettenuzzo è morto lasciando sconvolta la comunità di Paupisi e tutto il Sannio, che piange così la sua terza vittima in 48 ore. Già lo scorso anno, il parroco fu colpito dal Coronavirus ma riuscì a salvarsi. Quest'anno invece il virus non lo ha risparmiato.

Così lo ricorda don Gerald, vice parroco della chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi dove officiava don Raffaele:

Un uomo con una tenerezza rara a trovare, il Sacerdote il cui amore per il Sacro Cuore di Gesù era incomparabile, Don Raffaele Pettenuzzo è ritornato alla Casa del Padre. Come omaggio, per i destini di molte persone nella nostra Parrocchia, che il Don ha – attraverso i Sacramenti e la Predicazione – ispirato e influenzato, uniamoci, in un unico spirito, nella preghiera per il nostro amatissimo Parroco.

Commosso anche il ricordo della Corale Polifonica dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Melizzano:

