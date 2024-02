Morto un senzatetto a Napoli, ritrovato senza vita nella zona dei Baretti di Chiaia Il corpo ritrovato dalla Polizia di Stato. In corso di accertamento le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Morto un senzatetto a Napoli. Il corpo dell'uomo, di origine extracomunitaria, è stato ritrovato questa mattina in via Giuseppe Ferrigni, una traversa tra via Alabardieri e via Carlo Poerio, nella zona dei baretti di Chiaia. Si tratta di quello che viene considerato il "salotto buono" della città, dove sono presenti locali della ristorazione e boutique di moda. Il corpo è stato segnalato dai passanti, che si sono allarmati quando hanno notato che l'uomo non si muoveva. Sul posto sono, quindi, arrivati gli agenti della Polizia di Stato, inviati dalla Centrale Operativa, e un'ambulanza del 118. Ma il personale medico-sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del senza fissa dimora.

Ritrovato senza vita a Chiaia, arrivano Polizia e 118

Ancora da chiarire le cause della morte, sulle quali sono attualmente in corso degli accertamenti dell'autorità giudiziaria, a quanto apprende Fanopage.it da fonti qualificate. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima sia un clochard straniero. Le forze dell'ordine, infatti, non gli hanno trovato addosso documenti. Da una prima analisi, sembrerebbe che l'uomo sia morto per cause naturali. Il corpo, infatti, non sembra che presentasse segni di violenza. Sono stati allertati anche i servizi sociali dell'assessorato comunale, che a Napoli, ogni giorno, si prendono cura di oltre 2mila senzatetto, offrendo loro pasti caldi, ricoveri nei centri di accoglienza e assistenza sanitaria. Spesso, però, purtroppo, sono proprio i senzatetto a rifiutare l'assistenza, preferendo vivere in strada, in condizioni peggiori, ma senza dover essere sottoposti a regole.