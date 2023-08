Video di

Migliaia di pesci morti Castel Volturno. Indagini dell’Arpac sui motivi del fenomeno La denuncia arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato un video in cui si vedono migliaia di pesci morti sulle acque della darsena a Castel Volturno.

A cura di Valerio Papadia

Un fenomeno inquietante quello che si è verificato a Castel Volturno, nel Casertano: sulle acque della darsena, in mare, sono comparsi migliaia di pesci morti. La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social network ha condiviso un video in cui si vedono i tantissimi esemplari morti venire a galla nel mare di Castel Volturno; il deputato rende noto di aver allertato subito l'Arpac affinché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania compia le opportune verifiche per fare piena luce sul fenomeno.

"In attesa del responso di Arpac. Troppe emergenze ambientali, serve più prevenzione e guerra agli inquinatori" ha dichiarato Borrelli. "Abbiamo allertato l’Arpac che a breve, dopo aver effettuato delle analisi, darà il responso sulla natura di questa strage di pesci. Al di là di quello che sarà il verdetto – continua il deputato – da troppi anni si vive un continuo saliscendi, una situazione sempre più altalenante per ciò che concerne il nostro mare e la qualità delle acque. Ora bisogna assolutamente far rientrare questa emergenza ambientale e capirne le cause".

La scorsa settimana un episodio simile si era verificato in Cilento, nel Salernitano: centinaia di pesci morti erano stati trovati a galla in mare. Sulla vicenda, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha avviato un'indagine: l'ipotesi più accreditata al momento è che i pesci siano stati uccisi da un'infezione da parassiti, ma saranno le analisi dell'istituto a fare chiarezza sul fenomeno.