Minaccia suicidio sul raccordo Pianura-Vomero, dopo 24 ore l’uomo è ancora in bilico sul cavalcavia Prosegue la trattativa dei carabinieri per far desistere l’uomo dal suo intento suicida. La strada è ancora chiusa e il traffico in tilt da questa mattina.

A cura di Valerio Papadia

Non è bastata una intera giornata di trattative: questa mattina, dopo 24 ore, l'uomo che ieri ha scavalcato il cavalcavia sul raccordo Pianura-Vomero a Napoli, è ancora lì e manifesta ancora l'intento di farla finita. I carabinieri, che seguono la vicenda, hanno provato ancora una volta a intavolare un dialogo con l'uomo per farlo desistere dal suo intento suicida, dopo una notte di trattative, ma lui non sembrerebbe al momento intenzionato a scendere dal cavalcavia. Sul posto si trova un negoziatore e uno psicologo; da quanto si apprende, anche il figlio dell'uomo – che sarebbe originario proprio del quartiere Pianura – si sarebbe recato sul posto per parlare con il padre, purtroppo senza ottenere alcun risultato.

Traffico in tilt da questa mattina

Il raccordo sul quale si trova l'uomo, quello che collega la zona di via Pigna, nel quartiere collinare del Vomero, a via Montagna Spaccata, a Pianura appunto, periferia Ovest del capoluogo campano, è ancora chiuso, per permettere l'intervento dei militari dell'Arma e dei soccorritori. Da questa mattina, così come era avvenuto 24 ore fa, il traffico nella zona è completamente paralizzato; lunghe code si segnalano soprattutto nella zona di via Montagna Spaccata, con forti ripercussioni in tutta la zona Ovest della città, a Pianura appunto, ma anche a Soccavo, altro quartiere della periferia occidentale dal quale transita anche il raccordo che è stato chiuso.