Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia sul raccordo Pianura-Vomero: strada chiusa e traffico in tilt Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118: la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, ma il traffico in zona risulta completamente paralizzato.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura a Pianura, periferia occidentale di Napoli, dove un giovane ha minacciato il suicidio, manifestando la volontà di lanciarsi dal cavalcavia del raccordo Pianura-Vomero, bretella della tangenziale partenopea che mette in collegamento via Pigna, nella zona collinare e via Montagna Spaccata, a Pianura appunto, passando anche per il quartiere Soccavo. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno cominciato a parlare con il giovane, nel tentativo di farlo desistere. Per consentire le operazioni delle forze dell'ordine e dei soccorritori, la strada è stata chiusa alla circolazione automobilistica, causando enormi disagi al traffico, che risulta paralizzato in zona, con particolare riferimento a via Montagna Spaccata e alle strade limitrofe.

Il giovane è aggrappato al cavalcavia

Grazie ad alcune immagini che da questa mattina stanno rimbalzando sui social network, specialmente nei gruppi dedicati al quartiere di Pianura, si vede il giovane aggrappato al cavalcavia: le foto mostrano la pericolosità della situazione e la delicatezza dell'intervento di mediazione delle forze dell'ordine; qualsiasi movimento, finanche il più piccolo, potrebbe determinare la caduta del giovane nel vuoto. Non sono ancora note, al momento, le cause che hanno portato il ragazzo a minacciare il suicidio.