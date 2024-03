“Mi hanno rubato l’auto, non posso accompagnare mio figlio a curarsi”: l’appello di papà Giovanni

Gli hanno rubato l'auto, come purtroppo accade spesso. Quel veicolo però, rubato ad Angri, nella provincia di Salerno, era di importanza fondamentale, dal momento che gli serviva per accompagnare suo figlio, impossibilitato a muovere mani e gambe dopo un incidente stradale, a sostenere terapie e cure.

E così Giovanni Atorino ha deciso di usare i social network per raccontare la sua storia, nella speranza che qualcuno possa aiutarlo a ritrovare la vettura rubata. Nell'appello si legge:

Quest’auto viene utilizzata quotidianamente da me per accompagnare mio figlio alle varie fisioterapie a cui si sottopone per cercare di ritrovare un po’ di autonomia ed indipendenza.

Giovanni, poi, spiega ancora:

Quest’auto è un mezzo essenziale per poter proseguire il suo percorso terapeutico in cui giorno dopo giorno cerca di conquistare un minimo di autonomia, in quanto purtroppo non è in grado di utilizzare le proprie mani neanche per mangiare e le sue gambe per potersi spostare.

Spero qualcuno possa darmi notizie in merito per riuscire a recuperarla