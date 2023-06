Metro 1 Salvator Rosa, raid nella stazione: vandali sfondano i vetri alle banchine Sfondate vetrate alla banchina della stazione Salvator Rosa della metropolitana 1 di Napoli. Visionati i filmati della videosorveglianza per individuare i colpevoli.

Stazione Salvator Rosa, i vetri sfondati alle banchine

Brutto inizio di giornata per gli operatori dell'Anm in forza alla stazione Salvator Rosa della linea 1 del metrò di Napoli: vandali hanno sfondato, probabilmente nottetempo, le vetrate alla banchina. Ora sono in corso indagini interne per risalire, attraverso le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, agli autori del gesto. Sono almeno quattro i vetri sfondati, si tratta di pannelli temperati che quindi sono esplosi in mille frantumi, rendendo necessaria una accurata pulizia dell'area per eliminare ogni detrito tagliente. Le uscite secondarie di questa stazione metro Anm sono da tempo soggette a infiltrazioni dei sottoservizi fognari e vandalizzazioni.

La stazione metro Salvator Rosa di Napoli è allocata in una delle zone "cerniera" della città (nella fattispecie fra Materdei e Vomero-Arenella), è stata aperta nel 2001, progettata da Alessandro Mendini e fa parte del circuito delle stazioni dell'arte. È particolare poiché per raggiungere le banchine occorre scendere attraverso lunghe rampe di scale mobili che portano il viaggiatore a circa 50 metri di profondità.