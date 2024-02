Meteo Napoli e Campania, prosegue il caldo anomalo: l’inverno arriva sabato 10 febbraio Ancora qualche giorno di sole e caldo, poi cambia tutto: freddo e pioggia da sabato su tutta la regione e possibile ritorno della neve in alta quota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Prosegue il caldo anomalo in Campania: l'anticiclone nordafricano è più che mai stabile su tutta la regione, e regalerà dunque punte anche di 20 gradi lungo le coste, ma in generale saranno giornate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma non durerà: perché venerdì sera arriverà il freddo vero e proprio, con l'inverno che farà capolino e che durerà almeno fino a marzo, quando poi il meteo inizierà a tornare mite, come già visto in questi giorni.

Giornate, dunque, principalmente stabili fino a venerdì 9 febbraio: sole e cielo per lo più sgombro di nubi, con qualche annuvolamento di poco conto e piogge pressoché assenti, con vento debole sia lungo le coste sia nelle zone dell'interno. Sparita del tutto o quasi la neve anche dai rilievi più alti dell'Appennino campano. Venerdì sera, poi, arriverà la prima vera perturbazione invernale dell'anno, che spazzerà verso est l'anticiclone nordafricano, portando con sé freddo e pioggia. Già sabato 10 febbraio sono attesi i primi rovesci con temperature verso il basso anche di 4-5 gradi rispetto al giorno prima e venti moderati, con forte aumento anche dell'umidità. Domenica 11 febbraio, invece, il tracollo: temperature che vedranno un ulteriore calo di 3-4 gradi (quasi 10 in meno rispetto a venerdì), piogge abbondanti e possibili temporali anche lungo le coste, con venti di maestrale che potrebbero assumere anche velocità importanti. In generale, l'intera prossima settimana sarà caratterizzata da meteo instabile e da un continuo alternarsi di pioggia e schiarite, con freddo anche intenso e il ritorno della neve sulle vette più alte dei monti dell'Appennino campano.