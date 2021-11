Meteo Napoli e Campania, inizia una settimana di pioggia e vento su tutta la regione Iniziata una settimana di piogge e vento su tutte la Campania: ma le raffiche di Maestrale manterranno le temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali. Colpa di un vortice ciclonico che dalla Sardegna sta condizionando il quadro climatico di tutta Italia che non risparmierà neanche la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Inizia una lunga settimana di pioggia su tutta la Campania: il maltempo continuerà infatti per diversi giorni e non si attenuerà se non direttamente la prossima settimana, attorno al 17-18 novembre. Giornate dunque tipicamente autunnali, con pioggia e vento diffusi su tutta la regione, con le temperature che tuttavia resteranno pressoché stabili, con qualche lieve variazione al rialzo e giornate dove i valori massimi raggiungeranno anche i venti gradi.

Colpa di un vortice ciclonico presente sulla Sardegna, che porterà ad un peggioramento del quadro climatico in tutta Italia e che anche in Campania farà sentire i suoi effetti. A compensare, in parte, il clima instabile dei prossimi giorni ci penserà il vento di Maestrale, che manterrà temperature ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali, evitando dunque un brusco e repentino calo delle temperature.

Nei prossimi giorni si prevedono soprattutto piogge diffuse, con temporali locali, ma anche forti raffiche di maestrale su tutta la Campania. La Protezione Civile ha già diramato due allerte meteo in questi giorni, e l'impressione è che vi saranno ulteriori proroghe nel corso della settimana. Nelle prossime ore i sindaci dei comuni interessati decideranno, basandosi sui bollettini e sulle previsioni localizzate, se sarà o meno il caso di chiudere le scuole per allerta meteo, ma per questo molto dipenderà dalle raffiche di vento previste. Per attendere il sole vero e proprio e la fine delle piogge bisognerà attendere almeno una settimana, anche se più realisticamente potrebbe essere necessario aspettare la seconda metà di novembre.