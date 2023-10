Meteo Napoli e Campania, inizia l’autunno con piogge e cali di temperatura Arriva l’autunno sulla Campania: piogge e freddo dalla Scandinavia sono in rapida discesa verso la regione e arriveranno già nel fine settimana imminente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo per Napoli e per la Campania

Inizia l'instabilità meteorologica sulla Campania: l'anticiclone africano che ha "protetto" la regione dall'arrivo delle perturbazioni è ormai alle spalle, e l'arrivo previsto nei prossimi giorni di vortici di aria fredda provenienti dalla Scandinavia non troveranno più ostacoli. Già in questi giorni, seppur con caldo anomale per metà ottobre, si è assistito a qualche prima avvisaglia dell'autunno che, dal 14 ottobre, farà la sua irruzione su tutta la regione. E dunque, addio alle "ottobrate": a partire da lunedì 17 ottobre sono attese forti piogge in tutta la regione, mentre in questo fine settimana non sono esclusi rovesci a carattere locale nelle zone dell'interno, con conseguente crollo delle temperature dopo il caldo anomalo delle ultime settimane.

Il professor Adriano Mazzarella. Foto / Fanpage.it

Caldo anomalo che "è stato causato dal blocco ad omega che hanno formato aree cicloniche e anticicloniche nell'Europa Centrale", spiega in una intervista a Fanpage.it Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli. Fenomeno che "ha bloccato così il bollente anticiclone africano sull'Italia prima e sulla Campania poi". Ma con la sua dissoluzione, spiega il professore, "arriveranno a breve le correnti fredde e l'instabilità su tutta la regione". E non solo: "a causa dell'energia termica ancora in gioco, con i mari ancora molto caldi e con temperature tra 24-25 gradi", ha spiegato ancora Mazzarella a Fanpage.it, "non sono da escludere fenomeni alluvionali veri e propri nelle giornate di pioggia.