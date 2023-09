Meteo Napoli e Campania, arriva l’autunno: entro sabato attesi violenti temporali Arriva l’autunno: piogge sulla Campania particolarmente violente nel fine settimana. Attesi quasi 30 millimetri di pioggia nella sola giornata di sabato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Inizia l'autunno anche sulla Campania: dopo giorni di temperature alte e sole a farla da padrone, prima ancora che si celebri l'equinozio (che cade quest'anno il 23 settembre alle 8.50 del mattino ora italiana), l'autunno farà la sua apparizione già in queste ore, con l'arrivo di piogge inizialmente leggere che però cederanno il passo ad autentici nubifragi come quelli previsti a partire da sabato mattina. Non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, ma tutto lascia credere che gli avvisi di possibili criticità possano arrivare nelle prossime ore, con l'avvicinarsi delle perturbazioni.

Tutta "colpa", meteorologicamente parlando, di un vasto vortice ciclonico che spinge dal Nord Atlantico vesto le isole britanniche, finendo però per incanalarsi, attraverso il golfo di Biscaglia e i Pirenei, verso le isole Baleari e, da lì, trascinando le masse d'aria instabili verso l'Italia del centro-sud. E la Campania sarà così investita in pieno da questo vortice di instabilità, che porterà anche al crollo delle temperature. Nelle prossime ore, si attendono le prime piogge, che tuttavia non saranno molto intense. Il peggioramento vero e proprio arriverà tra venerdì e sabato, quando sono previste complessivamente piogge per circa 30 millimetri, con punte di 20 millimetri nel solo lasso di tempo tra le 14 e le 17 di sabato. Previsioni che saranno più accurate nelle prossime ore, con l'avvicinarsi sempre più prossimo della perturbazione. Calo brusco anche di temperature: le massime, nel fine settimana, non supereranno i 24-25 gradi, con un crollo di 6-7 gradi rispetto ai valori di questi giorni.