Mertens a Napoli per la festa scudetto, siparietto con i fan mentre firma le sue maglie: “Le vendono ancora?” Anche il calciatore belga è tornato a Napoli per festeggiare il terzo scudetto. All’esterno della sua casa, Dries si è fermato per salutare alcuni tifosi, dando vita a un divertente siparietto.

A cura di Valerio Papadia

È stato uno dei simboli della rinascita del Napoli degli ultimi anni fino all'estate del 2022 quando, a scadenza di contratto, ha lasciato gli azzurri per andare dai turchi del Galatasaray: Dries Mertens, però, è rimasto nel cuore dei tifosi partenopei, così come Napoli è ancora nel cuore del calciatore belga. Tanto che anche "Ciro" – come è stato ribattezzato dai supporter azzurri – ha voluto essere a Napoli, negli ultimi giorni, per prendere parte ai festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto (manca un punto per la certezza matematica, che potrebbe arrivare giovedì sera, ndr).

Nelle scorse ore, puntuali, sui social sono spuntati dei video in cui Mertens, insieme alla moglie Kat e ad alcuni amici, nella loro casa partenopea, si profonde in cori in favore del Napoli e di Diego Armando Maradona. Ancora più recente e significativo dell'amore reciproco tra il calciatore e la città, però, è un secondo video pubblicato sui social che mostra Mertens, all'uscita dalla sua abitazione a bordo di un taxi, mentre si ferma a salutare un gruppetto di tifosi che lo stava aspettando.

Mertens scende dal taxi, concede alcuni selfie ai tifosi e qui dà vita a un simpatico siparietto quando firma alcune magliette del Napoli con il suo nome e il suo numero 14. "È nuova, c'è ancora il cartellino" gli dice un tifoso. Ironica la risposta di Mertens mentre firma la maglia: "Ancora le vendono?" chiede divertito.