Maurizio Costanzo, sul presepe napoletano arriva la statuina del giornalista L’omaggio dell’artista Genny Di Viriglio, che ha dedicato una statuina del presepe a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore morto lo scorso 24 febbraio.

A cura di Valerio Papadia

Lo scorso 24 febbraio, un grave lutto si è abbattuto sul mondo del giornalismo, della televisione e, in generale, della cultura italiana: Maurizio Costanzo è morto all'età di 84 anni. A meno di una settimana di distanza dalla morte del giornalista, scrittore e conduttore, a Napoli arriva uno degli omaggi che negli ultimi anni vengono tributati ai personaggi famosi (che siano deceduti oppure ancora in vita): la statuina del presepe.

L'opera è stata realizzata dall'artista Genny Di Virgilio, uno dei più noti maestri presepiali di San Gregorio Armeno, la via nel cuore di Napoli in cui sorgono le botteghe dedicate, appunto, all'arte presepiale. La statuina raffigura Maurizio Costanzo in una delle sue pose più classiche: seduto sulla sua sedia, sul palco del Teatro Parioli di Roma, mentre conduce il Maurizio Costanzo Show, il suo programma televisivo più iconico.

L'artista: "La statuina era già pronta, volevo donargliela"

A Fanpage.it Genny Di Virgilio racconta le genesi della statuina dedicata a Maurizio Costanzo, rivelando che in realtà era già pronta molto prima che morisse. "Volevo donargliela: il mio sogno era quello di raggiungerlo nel suo studio a Roma e di omaggiarlo della statuina" racconta Di Viriglio. "È stato un grande del giornalismo italiano, ha dato tanto al nostro Paese – conclude l'artista -. Ora farò di tutto per portare la statuina a Maria (De Filippi, vedova di Costanzo, ndr) e farle questo regalo".