Mascherine false e inutili contro Covid e altri virus sequestrate in un negozio di Salerno Mascherine prive di certificazioni e potenzialmente pericolose per la salute sequestrate in un negozio in centro a Salerno. Oltre 10mila articoli sequestrati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza.

Mascherine contraffatte e totalmente inutili contro Covid ed altri virus sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Salerno: erano vendute in un negozio del capoluogo della Valle dell'Irno, gestito da un 33enne di nazionalità spagnola che vendeva anche accessori di telefonia come auricolari e cover per cellulari. Ma dai controlli è emerso che nel negozio ci fossero ben diecimila articoli non a norma, privi di qualunque documentazione che ne attestasse con solo il tracciamento, ma anche la certificazione europea che ne comprovasse l'assenza di materiali pericolosi per la salute. Di fatto, erano articoli potenzialmente pericolosi per gli ignari acquirenti.

L'assenza della marcatura CE dalle mascherine, poi, le rendevano totalmente inutili non solo per evitare il contagio da Covid ma anche per qualunque altro virus. Di fatto erano inservibili e oltremodo pericolose visto che anche in questo caso mancava tutta la documentazione a corredo. Il titolare del negozio è stato così segnalato alla Camera di Commercio di Salerno, e rischia sanzioni fino a 43mila euro circa. Già nei giorni scorsi c'erano stati controlli simili in tutto il capoluogo salernitano e che avevano portato tra gli altri al sequestro di qualche centinaio di borse, portafogli e cinture tutte rigorosamente false ma con i loghi delle più note firme di alta moda perfettamente replicati: in questo caso a finire nei guai erano stati due uomini di origini senegalesi, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per diversi reati.