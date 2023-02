Maria Edda si laurea a 84 anni in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli. E già pensa alla prossima Maria Edda Cavuoto, classe 1938, ha conseguito ieri la sua seconda laurea, in Giurisprudenza, discutendo una tesi in Diritto Ecclesiastico.

A cura di Valerio Papadia

È stata la prima laureanda della sua sessione a presentarsi davanti alla commissione, ieri, nell'Aula A1 della sede di via Marina dell'Università Federico II di Napoli: si tratta di Maria Edda Cavuoto che ieri, martedì 21 febbraio, si è laureata (per la seconda volta) in Giurisprudenza. Qual è la sua particolarità? La studentessa ha 84 anni. Sì, perché Maria Edda Cavuoto è nata nel 1938 e ieri, alla veneranda età di 84 anni, è stata la prima a sedersi davanti alla commissione e a discutere la sua tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo "La libertà di coscienza". Una laurea in Giurisprudenza, per Maria Edda Cavuoto, conseguita con la votazione di 90/100.

Davanti a un'aula gremita di giovani e dei loro parenti, giunti ad assistere alle loro discussioni, c'era anche questa donna ottuagenaria che, alla sua età, non si è fatta intimidire dalla mole di studio richiesta e si è rimessa sui libri: ad assistere alla discussione di Maria Edda c'erano anche la figlia Amelia, il genero e la nipote.

Maria Edda Cavuoto già pensa alla terza laurea

Si tratta della seconda laurea per Maria Edda Cavuoto, dopo la prima conseguita da giovane in Lettere all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Una vita passata ad insegnare materie umanistiche ai giovani studenti delle scuole medie e poi, dopo la pensione, il rinnovato amore per lo studio, che l'ha portata a conseguire, ieri appunto, la sua seconda laurea. L'84enne, però, starebbe già pensando a una terza, in Scienze Politiche, ambito che da sempre la appassiona.