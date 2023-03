Mare Fuori 4 senza Paola Vinci: studenti napoletani raccolgono firme: “Rivogliamo Carolina Crescentini” Raccolta firme degli studenti liceali napoletani a sceneggiatori e regista di “Mare Fuori”: no all’addio della direttrice Vinci interpretata da Carolina Crescentini.

A cura di Redazione Napoli

La serie tv teen più gettonata del momento, "Mare Fuori", ambientata in un Istituto penale minorile di Napoli, è alla terza stagione e ne avrà presto una quarta, i casting per la fiction ci saranno a breve. Una delle notizie più importanti circa gli attori protagonisti della quarta stagione di Mare Fuori è che non ci sarà la Direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini.

L'attrice dovrebbe infatti dire addio alla serie tv Rai e distribuita anche da Netflix a fine stagione. A tal proposito si segnala una singolare iniziativa di alcuni studenti del Liceo Ginnasio Statale "Gian Battista Vico": una raccolta di firme per chiedere di lasciare il ruolo di Crescentini in Mare Fuori 4. petizione a sostegno dell'attrice Carolina Crescentini, protagonista della serie di grande successo Mare Fuori. In pochissimi giorni la petizione ha superato le 5mila firme.

Ecco il testo, indirizzato strategicamente a regista e sceneggiatori: