Maltempo Napoli, albero crolla sui binari a Pompei: disagi sulla Circumvesuviana La circolazione ferroviaria sulla tratta Castellammare di Stabia – Torre Annunziata è stata interrotta per circa un’ora a causa della caduta di un albero sui binari all’altezza della stazione di Pompei-Villa dei Misteri. L’ingombro è stato rimosso in breve tempo e per fortuna la circolazione è tornata alla normalità.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo provoca ancora disagi a Napoli e provincia, anche se le condizioni meteorologiche odierne sono di gran lunga migliori rispetto alla giornata di ieri. Questa mattina, giovedì 4 novembre, però, un albero è caduto sui binari all'altezza della stazione di Pompei-Villa dei Misteri, causando disagi per molti utenti della linea Circumvesuviana. A causa del tronco, infatti, la circolazione ferroviaria sulla tratta Castellammare di Stabia – Torre Annunziata è stata interrotta, come ha comunicato l'Eav (Ente autonomo volturno) società che gestisce il servizio: "Causa rimozione di un tronco in località Pompei Villa dei Misteri, sulla tratta ferroviaria Castellammare – Torre Annunziata, al momento la circolazione ferroviaria è interrotta. Seguiranno aggiornamenti".

La circolazione è ripresa dopo circa un'ora

Fortunatamente, l'intervento degli operai di Eav è stato celere e il tronco è stato sgomberato dai binari in tempi brevi. Dopo circa un'ora dall'interruzione della circolazione, infatti, l'azienda del trasporto pubblico ha comunicato il ripristino del servizio, avvenuto intorno alle 11 di oggi. "Ripristino circolazione ferroviaria. Terminato l'intervento di rimozione dell'ingombro, dalle ore 11:00 riprende la regolare circolazione ferroviaria sulla tratta Castellammare – Torre Annunziata" ha comunicato Eav.

Disagi, quelli di oggi, che come detto non sono paragonabili a quanto accaduto ieri a Napoli e provincia, interessate per gran parte della giornata da forti temporali. A Posillipo, ancora la caduta di un albero ha provocato danni, visto che il tronco si è schiantato su un'auto in sosta. Colpita, come detto, anche la provincia partenopea: a Giugliano si sono registrate numerose strade allagate, con le auto impossibilitate a proseguire a causa dell'acqua alta.