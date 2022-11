Maltempo, alluvioni in Campania: fiumi di fango a Napoli e nel Salernitano Fiumi di fango a Pianura, quartiere nord occidentale di Napoli. A Sapri il sindaco chiude le scuole per domani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alluvioni in Campania a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione, con fiumi di fango sia a Napoli, nella zona di Pianura, che nel Salernitano. A Napoli grossi allagamenti si sono registrati questa mattina nella zona di via vicinale Abbiendola e via vicinale Romano, a Pianura, quartiere nord occidentale. A Sapri allaga strade e scantinati questa mattina a causa delle abbondanti piogge. Diversi sono stati gli interventi dei volontari della locale protezione civile. I principali disagi si sono verificati in piazza Plebiscito, piazza Regina Elena, sul lungomare ed in piazza Marconi.

A Sapri il sindaco chiude le scuole

Il sindaco del Comune di Sapri, Antonio Gentile, ha ordinato la chiusura per la giornata di domani delle scuole di ogni ordine e grado invitando al tempo stesso i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato.