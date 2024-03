Maltempo, aliscafi fermi e soppresse corse dei traghetti per Ischia e Procida a causa del vento forte Il vento forte di queste ore sta rendendo difficili i collegamenti con le isole del Golfo di Napoli: sospesi gli aliscafi, soppresse alcune corse dei traghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il maltempo sta condizionando fortemente i collegamenti tra la terraferma e le isole di Ischia e di Procida, nel Golfo di Napoli. Al momento risultano soppresse tutte le corse degli aliscafi, in partenza e in arrivo nei porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio; sono state soppresse anche alcune corse dei traghetti da e per Procida. Il vento forte ha determinato, inoltre, il trasferimento al porto di Ischia dei collegamenti che abitualmente vengono operati tramite traghetto nel vicino porto di Casamicciola.

Ieri la Protezione Civile aveva proclamato un avviso di allerta meteo per la giornata di oggi, 10 marzo, da mezzanotte fino alle ore 18, per vento forte e mare agitato lungo tutte le coste esposte e con possibili mareggiate. Per quanto riguarda la regolarità dei trasporti via mare, nonostante le previsioni indichino un miglioramento delle condizioni meteo in giornata è consigliabile consultare il sito Internet o il call center delle compagnie per avere informazioni sulle corse attive.