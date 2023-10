Maltempo a Napoli, forte temporale: allagamenti in molte zone. Metro Materdei inondata d’acqua Acquazzone si abbatte su Napoli: in pochi minuti la città si allaga. Disagi per i trasporti, soprattutto nella zona di Materdei.

Una cappa di umidità e temperature anomale per fine ottobre facevano già presagire un acquazzone. È arrivato puntualmente poco prima delle ore 8 di oggi sabato 21 ottobre: in venti minuti Napoli si è totalmente allagata. Pioggia torrenziale, come purtroppo ormai siamo stati abituati a vedere: sono gli effetti del cambiamento climatico in atto. Fatto sta che in pochi minuti la quantità d'acqua scesa sulla città ha provocato disagi e allagamenti.

Nella zona collinare, da Vomero-Arenella a Materdei torrenti d'acqua lungo le strade. Via Arenella, via Salvator Rosa, via Girolamo Santacroce, corso Vittorio Emanuele e giù, verso la zona del Pallonetto di Santa Lucia, marciapiedi e alcuni negozi allagati. Disagi anche a causa delle caditoie stradali come sempre ostruite dal fogliame in questo periodo. In linea con l'allerta meteo arancione proclamato dalla Protezione civile della Campania per tutta la giornata di oggi e fino a domenica 22 ottobre.

Disagi per i trasporti: c'è stato un momento in cui non si vedeva ad un palmo dal naso e le auto e i mezzi più grossi, bus e camion, hanno percorso le strade a passo d'uomo. Impraticabile l'accesso alla stazione della metropolitana Linea 1 di Materdei, causa un fiume d'acqua che è entrato nel sottopasso allagando gli interni.

Proprio in queste ore sul fronte trasporti è polemica dopo la notizia, secondo la quale i nuovi convogli della linea 1, quelli prodotti dalla Caf – la società costruttrice spagnola Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – avrebbero un problema proprio nei giorni di maltempo. In pratica gli specchi retrovisori si appannarebbero più facilmente e alcuni mezzi sarebbero costretti allo stop poiché la visuale non sarebbe più tale da consentire operatività in sicurezza.