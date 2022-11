Madre e figlia spacciano in strada, la ragazzina ha solo 14 anni: arrestate a Ponticelli Le due donne sono state bloccate dai carabinieri mentre cedevano droga a un assuntore nel quartiere della periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un'affare di famiglia: peccato fosse illegale. Madre e figlia sono state arrestate dai carabinieri questa notte a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, mentre spacciavano droga. I militari dell'Arma della tenenza di Cercola, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti in via della Metamorfosi, dove hanno sorpreso le due donne mentre cedevano una dose di marijuana a un assuntore (poi segnalato come tale alla Prefettura): la madre ha 40 anni, mentre la ragazzina ne ha solo 14.

I carabinieri, poi, hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione delle due donne: lì, i militari dell'Arma hanno rivenuto altre 10 dosi di droga, tra marijuane e hashish, oltre a vario materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente; sequestrati anche 50 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Per la madre, la 40enne, già nota alle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli, dove è in attesa di giudizio per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La 14enne, invece, è stata denunciata per lo stesso reato alla competente Autorità Giudiziaria e affidata al padre.

Droga sul set di un film di Hollywood: 2 arresti in Costiera Amalfitana

Ad Amalfi, nella provincia di Salerno, invece, due persone sono state arrestate per analogo reato, spaccio di sostanze stupefacenti, sul set del film "The Equalizer 3", pellicola hollywoodiana con il premio Oscar Denzel Washington, che si sta girando proprio in Costiera Amalfitana. Si tratta di due addetti al catering, che sono stati arrestati dai carabinieri.