De Luca: “Di Maio? Meglio tardi che mai. È interlocutore per progetto comune”

Fino a qualche anno fa Luigi Di Maio era il bersaglio preferito di Vincenzo De Luca. L'ex capo M5s, oggi ministro autore della storica scissione nel Movimento Cinque Stelle era stato definito fra le altre cose «Luigino il webmaster» o Gigino il «bibitaro». Altri tempi, altri schemi: la politica è l'arte del possibile. E accade dunque che all'indomani dell'addio del politico di Pomigliano D'Arco alla sua "casa" politica, De Luca abbia parole non solo di comprensione, ma anche di prospettiva:

Ha detto che uno non vale uno? Meglio tardi che mai. Se parla di concretezza, di rifiuto della demagogia, se ricorda a me che uno non vale uno, io che c'ero arrivato dieci anni fa per la verità, forse ci poteva arrivare un po' prima, ma meglio tardi che mai, dico di si.

Se c'è una maturazione politica che va nella direzione della concretezza, che nasce dalla consapevolezza che cambiare la realtà non è un programma che realizzi con le battute e con gli slogan, devi avere la conoscenza della macchina amministrativa, devi valorizzare le competenze, devi avere una tenacia feroce nel concretizzare i tuoi programmi, se si va in questa direzione io credo che possa essere un bene per l'Italia. Quindi l'apertura vale per tutti, per Di Maio, per altre componenti".