Luigi ucciso a 17 anni dalla polizia, i parenti di De Tommaso: “Non era rapina, scherzavano”

I parenti di Ciro De Tommaso, ritenuto il complice di Luigi Caiafa, 17 anni, ucciso da un poliziotto durante un tentativo di rapina nella notte in via Duomo a Napoli sono convinti che i due non stavano derubando i ragazzi in auto: “Si conoscevano, stavano scherzando”.