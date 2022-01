Luca Sepe è ricoverato al Cotugno per Covid: “Ho una brutta polmonite. Ma mi sento meglio” Le condizioni di salute di Luca Sepe: ricoverato all’Ospedale Cotugno di Napoli per polmonite da Covid. Il noto cantante e comico lo ha spiegato con un video su Instagram.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le condizioni di salute di Luca Sepe non sono buone: è ricoverato da ieri 1 gennaio 2022 presso l'Ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite causata dal Covid-19 in degenza ordinaria. È stato il noto cantante e comico napoletano, popolarissimo per gli scherzi radiofonici, a spiegarlo: ha postato oggi, poco dopo le ore 12 alcune nuove stories sul suo profilo Instagram.

Al momento Sepe è nel reparto Covid dell'ospedale napoletano, sotto ossigeno terapia, ma non col casco: ha infatti solo la maschera. Nel video il noto artista partenopeo, senza perdere l'ironia, seppur comprensibilmente provato, si rivolge a tutti i suoi fan preoccupati per le sue attuali condizioni di salute:

Ciao a tutti dalla mia suite… Alto livello ragazzi, che ve lo dico a fare! Scherzi a parte, la notte è passata tranquilla. Purtroppo ho una brutta polmonite causata dal Covid, oltre a una serie di altre piccole cose. Però ci riprendiamo alla grande. Oggi mi sento molto meglio. Ieri ero veramente privo di forze. Voglio ringraziarvi per l'affetto che mi state dimostrando. Vi voglio un gran bene. Vorrei rispondere a tutti ma non ce la faccio. Vi aggiorno più tardi. Vi ringrazio per affetto. Ciao a tutti.

Contagiato a Natale, ricoverato a Capodanno

Sepe aveva annunciato ieri il suo imminente ricovero a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. «Sto molto male – aveva scritto su Facebook e Instagram – e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene».

Il post, pubblicato poco dopo le 14 di ieri, 1 gennaio 2022, in poco tempo ha ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza e solidarietà da parte di tantissimi fan. Poco dopo un altro messaggio su Instagram dall'ambulanza che lo stava trasportando al Cotugno.

Luca Sepe era stato contagiato dal Coronavirus durante le Feste di Natale 2021, come comunicato anche tramite i social ai suoi follower, per spiegare i motivi per cui non avrebbe potuto partecipare alla trasmissione in diretta su Radio Crc: «La maledetta influenza Covid – scriveva a Natale – mi ha beccato proprio durante i giorni di festa. Mi riprendo e ci vediamo presto».

Alcune persone avevano addirittura ipotizzato ad un clamoroso scherzo. Niente di tutto ciò e già ieri il sodale e collega di Sepe, Kekko Caruso, lo scriveva su Instagram: «Non è uno scherzo, diciamo che il 2022 non poteva iniziare peggio».

Tantissimi i messaggi anche dai colleghi

Migliaia i messaggi di vicinanza da parte di fan e follower di Luca Sepe. Non mancano anche gli attestati da parte dei colleghi. Come il cantante Andrea Sannino che scrive: «Il tuo sorriso il tuo entusiasmo , vincerà anche questa battaglia ! Forza Luca». Mentre la cantante Monica Sarnelli aggiunge: «Luca caro ❤️Un grande abbraccio».