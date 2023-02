L’offerta di lavoro? Tante richieste e zero garanzie: l’ironia di una ragazza napoletana sui social

La ragazza, napoletana doc, che ha pubblicato su Facebook questo pseudo-annuncio di lavoro, ovviamente ironico non ha fatto altro che sintetizzare le assurdità del recruiting al giorno d'oggi: tanti annunci roboanti, tante richieste ma quando si passa alla voce "Ral" reddito annuale lordo, l'imprenditore o imprenditrice da Guinness dei primati inizia a sciorinare preoccupanti condizionali.

«Anche l’imprenditore che ti offre 500 euro al mese per saper fare tutto imposta annunci di lavoro del genere. Credo che sia un atteggiamento tossico e svilente», spiega, chiedendo di non essere citata col nome e cognome.

Perché anche l'ironia nel mondo del lavoro può costare cara.

Sono tanti gli episodi, denunciati anche al nostro giornale, di offerte scandalose e vergognose: tante ore per pochi spiccioli.

Dunque dalle nostre parti (ma non solo) l'offerta di lavoro "media", tra l'ironico e l'amaro qual è? Ecco cosa scrive in un post sui social la ragazza partenopea che opera nel settore del terziario avanzato:

Ruolo: inserire 6 parole inglesi a caso, tipo: «Global fashion project cyber implementation consultant»

Allora, sentimi bene: siamo l’azienda leader del nostro settore e pure del settore degli altri.

Siamo attivi sul territorio dall’avvento del Big Bang e abbiamo sedi dislocate su tutti i pianeti della Via Lattea.

+*inserire cose a caso su sostenibilità, inclusività e green*

La figura che cerchiamo deve avere almeno 10 anni di esperienza come:

copywriter, social media manager, grafico, panettiere, astrologo, taglialegna, castoro, cous cous.

Inoltre, deve avere esperienza nell'avere esperienza.

CARATTERISTICHE RICHIESTE

– Saper creare contenuti

– Buona conoscenza dei social

*da qui in poi aggiungere punti a caso impossibili*

– Cucinare le crespelle al salmone lanciandosi con il paracadute

– Udire i colori

– Comunicare in sumero con gli alieni

– Parlare 9 lingue (contemporaneamente)

SOFT SKILLS RICHIESTE

– Forte resistenza allo stress perché ti useremo come vittima sacrificale per i nostri scopi

– Capacità di lavorare in team, ossia fare 9 ore di call al giorno parlando del nulla coi colleghi

– Flessibile, snodabile e che sappia fare il ponte (plus se levatoio)

BENEFIT: borraccia (l’acqua si paga a parte) e ThinkPad

RAL: VERRÀ DISQUISITA IN SEDE PREVIO APPROFONDIMENTO INTRINSECO DEL ABREDJ GADHJSA *ARRESTO DEL SISTEMA*