Ordinanza di De Luca: chiusi scuole dell'infanzia, elementari, medie, superiori e università in Campania per 15 giorni, da domani venerdì 16 ottobre a venerdì 30 ottobre 2020. È quanto stabilito dal governatore Vincenzo De Luca, nell'ordinanza firmata oggi, a seguito di una riunione urgente dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 in Campania, dopo l'aumento dei contagi che ha visto oggi superare i 1.100 nuovi positivi in 24 ore nella regione. Molti dei contagi si sono registrati, infatti, proprio nelle scuole, che in Campania hanno riaperto i battenti, dopo la pausa estiva, il 24 settembre scorso. Alcuni plessi hanno dovuto chiudere per sanificazione negli scorsi giorni, dopo la presenza di casi di Covid. Addirittura in alcuni casi, come la scuola Sauro-Pascoli-Errico di Secondigliano a Napoli, si è dovuto chiudere per due volte in due settimane, a causa dell'emergere di positivi tra gli studenti e i professori.

Campania, chiusi asili, elementari, medie, superiori e università

Cosa prevede per la scuola e l'università l'Ordinanza numero 79 firmata dal presidente Vincenzo De Luca oggi, 15 agosto 2020, e valida da domani al 30 ottobre 2020: