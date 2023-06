Lo yacht Mayan Queen è a Napoli: costa 150 milioni, è del secondo uomo più ricco del Messico Mayan Queen IV – questo il nome completo – è lo yacht che è stato di proprietà di Alberto Bailleres, il secondo uomo più ricco del Messico, ora passato alla sua famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Per gran parte della sua esistenza, fino al 2 febbraio del 2022, giorno in cui è morto a 90 anni, Alberto Bailleres è stato il secondo uomo più ricco del Messico, con un patrimonio stimato poco al di sotto dei 10 miliardi di dollari. E ora il suo yacht – che adesso appartiene alla sua famiglia – è nel Golfo di Napoli: si tratta di Mayan Queen IV, imbarcazione extralusso lunga quasi 100 metri che è costata al magnate messicano la bellezza di 150 milioni di dollari.

Il superyacht è stato progettato da Tim Heywood e costruito nei cantieri di Blohm+Voss, nota azienda navale tedesca, nel 2008, mentre gli interni sono stati affidati a Terrence Disdale. L'imbarcazione è lunga per la precisione 94 metri e può ospitare a bordo 16 persone e 24 membri dell'equipaggio. Anche su Mayan Queen, come su molti yacht di lusso, ci sono piscine e palestre; particolare il "balcone segreto", al quale si può accedere solo dalla suite padronale e che è retrattile, ovvero può completamente scomparire all'occorrenza.

Chi era Alberto Bailleres, il secondo uomo più ricco del Messico

Nato a Città del Messico nel 1931, dopo aver frequentato la scuola militare di Culver, in Indiana, negli USA, Alberto Bailleres si è laureato in Economia all'Itam (Istituto tecnologico autonomo de Mexico), università fondata dal padre Raul. Alla morte di quest'ultimo, a soli 28 anni Alberto prende in mano le redini dell'attività di famiglia, il Grupo BAL, holding che incorpora diverse aziende messicane, tra cui Penoles, la più grande società produttrice di argento del Paese.

Nel 2015, Alberto Baillers è stato insignito della Medaglia d'Onore Belisario Dominguez, la più alta onorificenza concessa dal Senato messicano.