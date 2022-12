Litiga con la fidanzata e la accoltella sul Lungomare a Napoli: lui 18 anni, lei minorenne Una banale lite tra fidanzantini sfociata in accoltellamento a Napoli: lui, 18 anni, ha colpito la fidanzata minorenne prima di fuggire a casa.

Una banale lite tra fidanzatini è sfociata in un accoltellamento su via Nazario Sauro, strada del Lungomare di Napoli che si snoda da via Cesario Console fino a via Partenope. I protagonisti della vicenda sono un ragazzo appena 18enne e la fidanzata minorenne, che ha avuto la peggio ed è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La giovane non è in pericolo di vita: le ferite sarebbero infatti solo superficiali. I poliziotti hanno già rintracciato anche l'aggressore, che ora dovrà rispondere di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 10 dicembre: i due giovani fidanzatini erano, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, a passeggio lungo via Nazario Sauro quando tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi. A quel punto lui, 18enne originario di Scampia, ha estratto un coltello e l'ha colpita prima di fuggire. La ragazza è stata soccorsa dal personale medico sanitario del 118, che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è stata curata e medicata per le ferite di arma da taglio riportate anche se, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Gli agenti di polizia, intanto, allertati dalla segnalazione dei medici, hanno subito iniziato ad indagare: giunti sul posto, hanno ricostruito la vicenda anche grazie alle testimonianze dei passanti e poco dopo hanno rintracciato l'aggressore: si tratta di un 18enne napoletano, originario del quartiere di Scampia. Il giovane era in casa, mentre nel giardino condominiale hanno rinvenuto anche il coltello usato nell'aggressione, subito posto sotto sequestro. Il 18enne è stato quindi denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.