Tutto pronto a Piazza del Plebiscito per lo spettacolo della Tosca, che andrà in scena dal 23 al 26 luglio. Ma in attesa della prima, nella grande piazza napoletana è andato in scena l'Inno di Mameli, con dedica speciale a medici e infermieri della Campania, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, che ha cambiato anche le modalità della stagione teatrale, alle prese con lo "spostamento" all'area aperta.

Lo avevano già annunciato nelle scorse settimana: dopo la lunga ed estenuante chiusuradopo la lunga ed estenuante chiusura dovuta all'emergenza coronavirus, il Teatro San Carlo di Napoli ha deciso di portare in scena nel mese di luglio alcuni spettacoli all'aperto, che si svolgeranno appunto nella stupenda cornice di piazza del Plebiscito, davanti al Palazzo Reale. Questo per permettere di rispettare le regole sul distanziamento senza danneggiare per questo gli appassionati di teatro. Si tratterà, ovviamente, di pochi giorni a cavallo tra il 23 ed il 31 luglio, e dunque non di una installazione permanente: tre in tutto gli spettacoli, partendo dalla Tosca di Giacomo Puccini (che vedrà per la prima volta a Napoli il soprano e diva della lirica Anna Netrebko) dal 23 al 26 luglio, quindi si prosegue dal 28 al 31 luglio con l'Aida di Giuseppe Verdi. Il 30 luglio, invece, esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven. Spettacoli che non saranno gratuiti: i prezzi per la Tosca e l'Aida oscilleranno tra i 60 ed i 300 euro per sei categorie di posto, mentre per la Nona, il biglietto parte dai 40 per arrivare a 150 euro, per cinque categorie di posto.