“Il male di Napoli è l’indifferenza, curiamo la città”, l’arcivescovo alla Festa dell’Immacolata L’arcivescovo don Mimmo Battaglia ha rivolto un invito a tutti i cittadini: “Curate Napoli e il vostro prossimo per una vita migliore”

A cura di Pierluigi Frattasi

“L'indifferenza è il male di Napoli, bisogna educare i ragazzi alla cura della città”. È il messaggio che don Mimmo Battaglia, l'arcivescovo di Napoli, ha voluto lanciare durante la sua omelia per la Santa Messa per celebrare la Festa dell'Immacolata, oggi, 8 dicembre 2021, nella chiesa del Gesù Nuovo. Una ricorrenza che si è tenuta per il secondo anno consecutivo nel pieno della pandemia del Covid19. Per questo motivo, non c'è stato il tradizionale discorso in piazza dell'arcivescovo, ma si è tenuto all'interno della chiesa. Mentre la deposizione delle rose bianche da parte dei vigili del fuoco sulla statua della Vergine che si trova sull'obelisco si è tenuta nel cuore della notte e non in mattinata, come avviene abitualmente. Nel pomeriggio, don Battaglia si è recato all'Ospedale Pediatrico Santobono per incontrare i piccoli ammalati.

“Indifferenza male di Napoli”

L'indifferenza e la diffidenza ha spiegato don Mimmo sono “la radice dei mali che oggi attraversano la nostra città. La diffidenza che si trasforma nel lavarsi le mani nei confronti dell’altro, nel disinteressarsi di lui, nell’indietreggiare rispetto alla responsabilità della comune vocazione, nel rifiutare un destino condiviso di luce per pensare unicamente al proprio percorso ombroso. Il non fidarsi dell’Altro e degli altri ci fa cadere nel vuoto e nell’isolamento, perché tutti diventano nemici, persone da cui stare lontano, a cui non credere, con cui non camminare. In fondo la diffidenza è alla base della frammentazione sociale e dell’indifferenza di cui anche la nostra Napoli soffre”.

"Educare all'etica della cura per la città"

Nel Vangelo, spiega don Mimmo, c'è il messaggio di “come si combatte la diffidenza”. Ne è un esempio proprio la vita della Vergine Maria, nata Immacolata, perché senza peccato originale. “Maria – spiega l'arcivescovo – non ha mai provato diffidenza verso Dio. Non è mai fuggita lontana da lui”. “Il contrario dell’indifferenza è la cura – aggiunge don Battaglia – E Dio sa quanto la nostra città ha bisogno di ripartire dall’etica della cura. Siamo chiamati oggi più che mai a rovesciare questa situazione ricordandoci che l’altro ha bisogno del nostro eccomi, della nostra presenza”.

Leggi anche Notte Bianca a San Gregorio Armeno per la Festa dell'Immacolata: il 7 dicembre aperti fino a tardi

L'0melia dell'arcivescovo per la Festa dell'Immacolata