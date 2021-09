L’ex pugile casertano Clemente Russo diventa personaggio televisivo: dai guantoni alla giacca delle Iene Clemente Russo entra a far parte del cast de Le Iene: l’annuncio è arrivato dallo stesso programma televisivo di Mediaset. L’ex pugile casertano, due volte argento ai giochi olimpici di Pechino e Londra, nonché pluricampione italiano, europeo e mondiale, farà il suo esordio nelle tradizionali giacca e cravatta de Le Iene già nei prossimi giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Clemente Russo

Clemente Russo entra a far parte del cast de Le Iene. L'annuncio è arrivato dallo stesso show d'intrattenimento, che si prepara alla sua venticinquesima stagione televisiva. "Un campione, uno sportivo, ma soprattutto una Iena! Clemente Russo è pronto ad aiutare chi è stato truffato. Vedremo anche lui nella nuova stagione che parte da martedì 5 ottobre su Italia1. Benvenuto a Le Iene": così il programma televisivo di Italia 1 ha dato il benvenuto all'ex pugile casertano, che dunque farà il suo esordio nelle tradizionali giacca e cravatta de Le Iene già nei prossimi giorni.

Nato e cresciuto a Marcianise, Clemente Russo è uno dei pugili italiani più apprezzati di sempre: più volte campione italiano, europeo e mondiale, ha sfiorato in due occasioni anche la medaglia d'oro olimpica. La prima volta nel 2008 a Pechino perdendo ai punti (2-4) contro il russo Rachim Čakchiev (che l'anno prima lo stesso Clemente Russo aveva battuto nella finale per il titolo mondiale a Chicago) e poi quattro anni dopo a Londra, contro l'ucraino Oleksandr Usyk (già battuto proprio quattro anni prima nei quarti di finale a Pechino) e sempre ai punti (11-14). Due argenti olimpici che però hanno contribuito a scrivere la storia della boxe italiana alle Olimpiadi. Clemente Russo non è nuovo al mondo della televisione: già conduttore di Fratello Maggiore e Colorado, aveva anche partecipato come inviato al programma Mistero ed era stato sul palco dell'Ariston come annunciatore durante Sanremo 2014, per poi arrivare al Grande Fratello Vip del 2016, altro programma Mediaset come i precedenti, e dal quale venne espulso per alcune frasi considerate offensive nei confronti di Simona Ventura.