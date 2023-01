Lei canta e fa da “palo” mentre lui scassina distributori automatici: il video del furto nel Napoletano Il furto è andato in scena a Saviano lo scorso 11 gennaio; anche il 31 gennaio, lo stesso esercizio commerciale ha subito un altro furto.

A cura di Valerio Papadia

Una coppia entra in un negozio automatico, di quelli pieni di distributori e aperti 24 ore su 24, a Saviano, nella provincia di Napoli. Sembra una coppia normale, ma mentre lei canta e guarda la strada con un po' troppa attenzione, lui comincia a scassinare i distributori automatici per rubare le monete contenute all'interno. Il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciali: i titolari hanno deciso di inoltrare le immagini al deputato Francesco Emilio Borrelli, che le ha diffuse poi sui suoi canali social e inviate alle forze dell'ordine affinché si identifichino i responsabili.

Il negozio ha subito due furti nello stesso mese

L'episodio immortalato nel video si riferisce allo scorso 11 gennaio. Come se non bastasse, nello stesso mese, circa 20 giorni più tardi, il 30 gennaio lo stesso esercizio commerciale ha subito un altro furto.

"Il video che ci è stato recapitato immortala Bonnie e Clyde in azione a Saviano. La coppia è intenta a scassinare un negozio automatico H24. Mentre lui si accanisce contro un distributore lei canta e fa da palo. Ben due assalti in venti giorni presso lo stesso esercizio. Fa trasalire la capacità di intonare canzoncine mentre si sta mettendo a segno il reato di rapina, come se tutto fosse normale. Le devianze giovanili sono in aumento, i ragazzi appaiono sempre più spavaldi e senza regole. Sembrano non avere contezza delle loro azioni e sprezzanti dei pericoli e delle conseguenze sono sempre più fuori controllo. Occorre fermare la deriva" ha detto Borrelli.