Le condizioni del neonato di 3 mesi con meningite batterica: è in terapia intensiva al Santobono Resta in gravissime condizioni il neonato di 3 mesi ricoverato per meningite batterica: è in terapia intensiva pediatrica all'ospedale Santobono di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si trova ricoverato in terapia intensiva al Santobono il neonato di 3 mesi trasferito nel nosocomio partenopeo da Salerno dove, inizialmente, era emersa una positività alla cocaina: il piccolo, da accertamenti, è risultato invece affetto da meningite batterica, ed è in gravissime condizioni sotto stretto monitoraggio del personale sanitario del Santobono di Napoli. Lo ha spiegato lo stesso ospedale, che ora ha in carico le cure del bimbo. La situazione resta critica, ma i medici per ora si sono riservati la prognosi.

Il neonato è arrivato nelle scorse ore in codice rosso al Santobono, in condizioni che i medici hanno considerato fin da subito gravissime con imminente pericolo di vita. Trasferito immediatamente al reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, dove è stato intubato e ventilato meccanicamente, è stato sottoposto ad un test tossicologico che, differentemente dall'esito di positività a cocaina che era stato eseguito a Salerno, stavolta ha dato esito negativo. Il test è stato poi inviato per un approfondimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli per cercare altre sostanze di abuso nel sangue.

Nel frattempo, il piccolo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, compresa una TAC che ha fatto emergere la presenza di una emorragia cerebrale, dalla quale è stato prelevato anche un campione di liquido cefalorachidiano che, una volta analizzato, è risultato positivo al batterio Haemophilus Influenzae, ovvero affetto da meningite batterica. Il piccolo si trova ora in Terapia Intensiva e sottoposto alle cure del caso. Le condizioni, per quanto stabili, restano gravissime e i medici non hanno sciolto la prognosi.