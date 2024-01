Neonato di 3 mesi positivo alla cocaina, è grave al Santobono di Napoli Il bimbo è ricoverato in Rianimazione all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un neonato di 3 mesi, originario di Salerno, sarebbe risultato positivo alla cocaina. Il bimbo è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il bimbo, secondo le prime informazioni, è arrivato al Santobono dall'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno nella mattinata di ieri, trasportato urgentemente in elicottero. Il piccolo è stato subito trasferito in rianimazione, dove si trova attualmente: le sue condizioni sono considerate critiche e sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia di Stato della Questura di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica locale. Sulle indagini c'è il massimo riserbo.

Il neonato trasportato urgentemente al Santobono

Il neonato è originario di Salerno. La madre, secondo le prime informazioni, disperata per le condizioni di suo figlio, avrebbe avuto in passato dei problemi di tossicodipendenza, dai quali starebbe cercando di uscire. La donna sarebbe in cura presso i servizi sanitari in un programma di disintossicazione. Nella notte di martedì, il piccolo è stato trasportato già in condizioni serie al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’ Aragona di Salerno. Qui è stato subito stabilizzato e gli sono stati fatti i primi esami clinici. Dalle analisi delle urine sarebbe risultata la positività alla cocaina. A quel punto, è scattato il trasferimento in elisoccorso al Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria.

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto. Sull'episodio sono in corso, come detto, le indagini della Polizia di Stato. Non è escluso che il neonato possa aver assunto eventualmente la droga attraverso l'allattamento, per esempio, o possa essere entrato accidentalmente in contatto con essa in altro modo. Solo nelle prossime ore si potranno avere ulteriori elementi utili a chiarire il quadro di quanto avvenuto.