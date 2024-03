Le Card covid furono una spesa inutile: De Luca rinviato a giudizio davanti alla Corte dei Conti Le card vaccino Covid in Campania erano inutili, secondo la Corte dei Conti. Che ha chiamato Vincenzo De Luca e l’unità di crisi regionale a rispondere dei 3,7 milioni spesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, andrà a giudizio davanti alla Corte dei Conti per i soldi spesi allo scopo di realizzare le card regionali che dovevano dimostrare che si era vaccinati contro il Covid-19.

De Luca è tra le 6 persone – tutti gli altri componenti dell'unità di crisi della Regione – accusate di aver sperperato denaro pubblico per una card che si sovrapponeva al green pass nazionale. A indagare sulla vicenda è stata la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento dai pm Davide Vitale e Mauro Senatore. Il cosiddetto «invito a dedurre» agli indagati gli venne notificato lo scorso agosto.

La difesa del governatore è stata questa: il provvedimento era necessario spingere le persone a vaccinarsi, frenare il contagio, dunque ricoveri e morti per pandemia. I magistrati contabili contestano un danno erariale di 3 milioni 700mila euro, con il governatore chiamato a risarcire – secondo questa accusa, che dovrà poi trovare riscontro nel procedimento giudiziario incardinato con il rinvio a giudizio – poco meno di un milione di euro.

Ecco le persone coinvolte nel rinvio a giudizio con relativo danno ipotizzato:

Vincenzo De Luca , danno pari al 25 % : 928.725 euro

, danno pari al 25 % : 928.725 euro Italo Giulivo , coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale nonché direttore generale dei lavori pubblici e della Protezione Civile della Regione Campania, danno pari al 20%: 742.980 euro

, coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale nonché direttore generale dei lavori pubblici e della Protezione Civile della Regione Campania, danno pari al 20%: 742.980 euro Antonio Postiglione , componente e vice coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale oltre che direttore generale della Direzione Generale della Salute e del Coordinamento del SSR della Regione Campania, danno pari al 10%, 371.490 euro.

, componente e vice coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale oltre che direttore generale della Direzione Generale della Salute e del Coordinamento del SSR della Regione Campania, danno pari al 10%, 371.490 euro. Massimo Bisogno , componente dell'Unità di crisi, danno pari al 25%, 928.725 euro

, componente dell'Unità di crisi, danno pari al 25%, 928.725 euro Ugo Trama , membro dell'Unità di Crisi Regionale, nonché dirigente della direzione generale della Salute e del Coordinamento del Servizio Sanitario della Regione Campania, crisi, danno pari al 10%, 371.490 euro.

, membro dell'Unità di Crisi Regionale, nonché dirigente della direzione generale della Salute e del Coordinamento del Servizio Sanitario della Regione Campania, crisi, danno pari al 10%, 371.490 euro. Roberta Santaniello, membro dell'Unità di Crisi Regionale e dirigente della Regione Campania, danno pari al 10%, 371.490 euro.

Le card attestato di vaccinazione Covid-19 della Regione Campania

Questa sorta di attestato di vaccinazione emesso dalla Regione Campania nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19, nel pieno della pandemia degli anni 2020/2022 aveva mostrato fin da subito problemi sia per il mancato tempestivo invio a tutta la platea di utenza già vaccinata, sia per motivi di privacy relativa al trattamento sanitario comunicato in questo modo.

Chi l'ha ricevuta, di fatto, non l'ha mai potuta davvero utilizzare perché praticamente non riconosciuta, mentre le Aziende Sanitarie Locali, cui toccava inviarle ai vaccinati, hanno deciso di non distribuirle più, anche probabilmente temendo "effetti collaterali", come richieste di danni da parte della Corte dei Conti, poi puntualmente arrivate.