Le bancarelle dei gadget del Napoli dovevano pagare la camorra, i soldi consegnati nella festa scudetto Quattro persone arrestate dai carabinieri a Fuorigrotta: avrebbero imposto il pizzo agli ambulanti e obbligato le vittime a vendere sigarette di contrabbando.

A cura di Nico Falco

Anche gli ambulanti che vendevano prodotti del Calcio Napoli erano finiti nella morsa degli estorsori della camorra: il sospetto investigativo, che si era fatto largo nei mesi in cui la squadra si apprestava a vincere lo scudetto, ha trovato riscontro nelle indagini che hanno portato in manette quattro persone, accusate di avere taglieggiato i commercianti e di avere riscosso il denaro durante la festa per lo scudetto.

Le indagini sono state svolte dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e coordinate dalla Dda di Napoli. Secondo le risultanze i quattro, ritenuti legati ad un gruppo criminale della zona, avrebbero imposto il pizzo a diversi commercianti del quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli; avrebbero inoltre obbligato le vittime a vendere sigarette di contrabbando da loro fornite, dettando prezzo e modalità di vendita.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita dai carabinieri oggi, 31 gennaio, gli indagati sono accusati di estorsioni continuate con l'aggravante mafiosa e dell'uso delle armi.