L’avvocato Molinaro: “La mappa del rischio frane ad Ischia in via Celario non segnava problemi” Bruno Molinaro, avvocato esperto in edilizia e condono accusa: “La mappa dell’Autorità di Bacino non segnava rischi nella zona che è franata”.

La mappa di Casamicciola Terme, Ischia, è quasi totalmente tinta di rosso e di arancione: sono i colori del pericolo: nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico diffusi dalle Autorità di Bacino rappresentano il rischio frana.

In questo caso, la macchia bianca evidentemente contraddistingue zone esenti da rischio. Quel quadrato in mappa è – incredibilmente – via Celario, il luogo da cui è partita la frana con conseguente colata rapida di fango che ha causato morti e centinaia di sfollati.

Il particolare, piuttosto inquietante, emerge dalle mappe che Bruno Molinaro, avvocato ischitano, uno dei principali esperti in materia di edilizia sanzionatoria e condono, in diretta tv a SkyTg24, durante "Timeline", l'approfondimento condotto da Alessio Viola, cui oggi ieri ha preso parte anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato.

Molinaro ha spiegato la mappa dell'Autorità di bacino (qui sono consultabili le mappe di tutti i comuni della Campania), datata 2015 e mai aggiornata da allora:

Ci sono aree a rischio elevato contrassegnate dal rosso, altre di rischio moderato, di colore arancione. In queste zone nessun condono è rilasciabile. Il paradosso è che nella zona del Celario il colore che è stato utilizzato è "bianco retinato" ovvero esente da rischio. Cosa vuol dire? Che lo strumento sconta un deficit istruttorio molto grave, è stato redatto a tavolino… come si può pensare che una zona così a rischio sia stata classificata in questo modo?

Si badi bene: esente da rischio frana non significa area edificabile, poiché – lo spiega l'avvocato – è comunque una zona gravata da vincolo idrogeologico.