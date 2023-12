L’assassino di Pio Maimone usava il cellulare in carcere: su TikTok i video mentre festeggia con la pizza Sequestrato un telefono cellulare nel carcere di Terni; era nelle disponibilità di tre detenuti, tra cui Francesco Pio Valda, in carcere per l’omicidio del giovane pizzaiolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Pio Maimone e Francesco Pio Valda

Tre giovani che cantano canzoni neomelodiche, davanti a loro una pizza appena sfornata. Una festicciola tra ragazzi, ma con un'ambientazione particolare: sullo sfondo, le celle del carcere di Terni. Il video, trasmesso in diretta su TikTok, è stato il punto di partenza per le indagini che hanno portato al ritrovamento del telefonino e alla denuncia per i tre; uno di loro è stato identificato in Francesco Pio Valda, il giovane di Barra, Napoli Est, accusato di avere ammazzato il 18enne Francesco Pio Maimone, colpito da una pallottola agli chalet di Mergellina durante una rissa tra ragazzi in cui non era coinvolto.

Valda, figlio di un affiliato al clan Cuccaro ucciso anni fa in un agguato di camorra, era stato sottoposto a fermo il giorno successivo all'omicidio, consumato il il 20 marzo 2023, nel corso di una lite tra paranze per un paio di scarpe macchiate. Le verifiche, svolte in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, sono partite dopo il ritrovamento del video, segnalato dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli alla Questura di Terni. Due dei giovani ripresi in video avevano il volto parzialmente travisato con sciarpe; il terzo, invece, si è mostrato a volto scoperto. E gli agenti hanno cominciato proprio da lui, identificandolo in un ragazzo siciliano detenuto a Terni; una volta accertata la sua identità i poliziotti sono risaliti anche agli altri due e hanno appurato che il video era stato girato nella cella nella tarda serata del 13 dicembre scorso.

Durante i controlli nel carcere sono stati trovati i vestiti, le sciarpe usate per coprire i volti ed è stato rinvenuto anche il telefonino: si tratta di un mini cellulare, di dimensioni estremamente ridotte ma in grado di registrare filmati. I tre, che sono detenuti (a vario titolo) per reati di droga, omicidio e associazione mafiosa, sono stati denunciati per il possesso del cellulare.