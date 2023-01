L’annuncio inquietante: per lavorare nel bar le ragazze devono essere di “bella presenza” Un bar-cornetteria di Castel Volturno e un vergognoso (ennesimo) annuncio di lavoro fuorilegge.

Partiamo dalla domanda più semplice e facciamo il gioco dei perché. Perché per lavorare in un bar del Casertano, nella fattispecie Castel Volturno, le figure richieste sono esclusivamente quelle femminili? Perché queste ragazze devono essere «di bella presenza»? E perché nella sgangherata (usando un eufemismo) proposta di lavoro non è indicato uno straccio di contratto, una retribuzione o quanto meno una coordinata su cosa si andrà a fare?

È sempre la stessa storia: proposte di lavoro ambigue e vergognosamente illegali che vengono sparate sui gruppi locali di Facebook o su alcuni siti/bacheche di annunci e che puntualmente scatenano la furia degli utenti. Il titolare o la titolare è così costretto a ritrattare e a cancellare frettolosamente il post/proposta che intanto però è diventato virale su altri social, da Instagram a Tiktok. Non è dato sapere perché per un pub-cornetteria debbano servire da aprile belle ragazze al lavoro. Sappiamo per certo che la proposta di lavoro è illegale. E alle domande se ne aggiunge una ulteriore: cosa significa "bella presenza" e chi lo stabilisce? Se ci pensate bene quest'ultimo interrogativo è ancora più inquietante.