L’allenatore lo sostituisce, lui sfascia lo spogliatoio: sospeso calciatore della Nocerina Sospeso un calciatore della Nocerina: dopo essere stato sostituito ha sfasciato lo spogliatoio. La società: “Lesa l’immagine della Nocerina”. Rischia il Daspo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni dei danni nello spogliatoio della Nocerina. Foto / Facebook Telenuova

Ha sfasciato lo spogliatoio dopo essere stato sostituito: così Kevin Magri, calciatore della Nocerina, è stato sospeso dall'attività sportiva, in attesa che ulteriori decisioni vengano prese nei suoi confronti. Vicenda che rischia di avere anche strascichi giudiziari, visto che per riportare alla calma il giocatore è stato necessario l'intervento della polizia. Il calciatore rischia infatti anche il Daspo sportivo per il suo comportamento.

La sostituzione nel finale di gara

Tutto è accaduto domenica pomeriggio, in occasione del match tra Nocerina e Matera di Serie D: il difensore molisano, finora una presenza fissa nella squadra molossa, è stato sostituito a nove minuti dalla fine, sul punteggio di 3-1 in favore dei lucani, avviandosi così negli spogliatoi. Ma il calciatore non avrebbe "gradito" questa sostituzione, tanto da andare su tutte le furie e sfasciare lo spogliatoio. Le immagini, diffuse dall'emittente Telenuova, mostrano panche ed appendiabiti divelti, con il materiale tecnico alla rinfusa sul pavimento degli spogliatoi. Immagini che hanno fatto subito il giro della Rete e che ha portato la società della Nocerina a prendere subito i primi provvedimenti contro il suo atleta.

La nota della Nocerina

La società, poche ore dopo la vicenda, ha diffuso una nota in cui annuncia la sospensione del giocatore, riservandosi anche di adottare nuove sanzioni.