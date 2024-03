Ladri in fuga travolgono automobile a Portici: 76enne ricoverata in prognosi riservata Una 76enne di Portici è rimasta ferita in un incidente: la sua auto è stata colpita da quelle di quattro ladri d’appartamento; i criminali sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una donna di 76 anni è stata ricoverata in ospedale ieri sera, gravemente ferita in un incidente a Portici, in provincia di Napoli: mentre era alla guida è stata travolta da due automobili con a bordo quattro ladri d'appartamento che stavano scappando dalla polizia. È accaduto ieri sera, la vittima è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove si trova tutt'ora, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L'intervento è partito nella serata di ieri, 9 marzo, quando alla centrale operativa della Polizia di Stato è arrivata una segnalazione di furto in corso in un appartamento di Portici. Gli agenti della sezione Falchi si sono diretti verso l'abitazione indicata e hanno sorpreso quattro persone, a bordo di due automobili, che alla loro vista hanno immediatamente cercato di fuggire. Ne è nato un folle inseguimento tra le strade cittadine, fino a quando i due veicoli in fuga sono andati a sbattere contro l'automobile della donna.

I quattro sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Per la donna è stata fatta intervenire un'ambulanza, subito ripartita alla volta dell'ospedale di Ponticelli, dove la vittima è stata affidata alle cure dei sanitari.