Ladri al centro di salute mentale dell’Asl Napoli: rubati monitor e Tv, armadietti scassinati L’Asl ha denunciato il furto alle forze dell’ordine. Il Dg Verdoliva: “Un gesto che ci disgusta. Danno per tutta la collettività”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ladri al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Napoli 1 Centro. I malviventi hanno rubato monitor e Tv e scassinato gli armadietti dei dipendenti. Il raid di notte nei locali dell'azienda sanitaria in viale Adriano a Soccavo. "Gesti che ci disgustano – commenta il direttore generale dell'Asl, Ciro Verdoliva – Rubare a chi soffre è uno dei gesti più vili dei quali ci si possa macchiare. Inoltre, quando si rubano beni dell’ASL si mettono le mani in tasca a tutti i cittadini e si indebolisce un servizio fondamentale per l’utenza".

Il furto, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto questa notte ai danni di alcune strutture del Dipartimento di Salute Mentale in viale Adriano. In particolare, al Centro di Salute Mentale, afferente all’Unità Operativa di Salute Mentale 25/26. I ladri hanno rubato un televisore e hanno forzato diversi armadietti del personale. L'Asl ha sporto denuncia alle forze dell'ordine.

Rubati i monitor del centro di salute mentale

All’Unità Operativa Disturbi del Comportamento Alimentare, sono stati rubati due monitor. "I nostri Centri di Salute Mentale – ricorda Verdoliva – accolgono tutte le attività territoriali di diagnosi e cura per la promozione e la tutela della salute mentale dei cittadini dei quartieri di Soccavo e di Pianura. Nella Unità Operativa Disturbi del Comportamento Alimentare vengono effettuati interventi e attività rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani adulti con disturbi della condotta alimentare della città di Napoli. Qui si svolgono diagnosi, terapie individuali e di gruppo, lavoro con i familiari laboratori e collaborazioni con enti culturali e artistici. Sono luoghi di grande sofferenza, ma anche di speranza e di concreta rinascita. Sono disgustato da episodi come questo, ma il nostro personale non arretra di un millimetro e di certo non si farà abbattere: Andiamo avanti a testa alta".