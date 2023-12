La trattoria Nennella apre in piazza Carità dopo il brutto contrattempo di qualche giorno fa Mercoledì 13 dicembre apre la trattoria Nennella dopo lo storico trasferimento dai Quartieri Spagnoli a piazza Carità e l’incendio che aveva funestato la prima inaugurazione.

Nennella in piazza Carità /fanpage.it

Stavolta un po' di scaramanzia, quindi l'annuncio sui social network si è «autodistrutto» dopo poche ore: la trattoria Nennella riparte e apre in piazza Carità dopo la disavventura di qualche giorno fa – l'incendio di una friggitrice – che aveva letteralmente intossicato i dipendenti e l'evento di presentazione del nuovo locale, a poche centinaia di metri dalla sede storica dei Quartieri Spagnoli, lasciata per affacciarsi su via Toledo, la "strada buona" dello shopping napoletano. Apertura per tutti, mercoledì 13 dicembre alle ore 19, un assaggio di pasta e patate "fino a esaurimento" e un dolcetto benaugurante. Poi da giovedì 14 dicembre, la popolare trattoria napoletana torna con la formula di sempre: aperti a pranzo e cena, senza possibilità di prenotazione.