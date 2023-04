La storia di Enea, parla Trapanese: “Lasciare neonato in ospedale non è abbandonare, è scelta d’amore” Luca Trapanese parla della storia del piccolo Enea, lasciato dalla madre naturale in una clinica di Milano.

A cura di Redazione Napoli

La storia del piccolo Enea, che nel giorno di Pasqua è stato lasciato dalla mamma nella "culla della vita" alla clinica Mangiagalli di Milano è inevitabile motivo di discussione. A parlarne è anche Luca Trapanese, oggi assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli ma per 15 anni direttore dell’unica comunità di ragazze madri a Napoli.

In particolare Trapanese si sofferma su quello che è accaduto dopo, ovvero, sulle polemiche e sugli appelli alla mamma per venirsi a riprendere il bimbo. In particolare il conduttore tv e comico Ezio Greggio, in un video, ha invitato la madre naturale a ripensarci, a tornare all’ospedale promettendogli un aiuto economico.

Spiega Trapanese:

Greggio e chiude con la frase più brutta che io abbia mai sentito: il tuo bambino merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene, ma non è la mamma vera. Ho diretto per 15 anni l’unica comunità di ragazze madri a Napoli; conosco il dolore che prova una donna che arriva alla decisione di lasciare un bambino neonato. Sono testimone di volti sofferenti, ma consapevoli della propria scelta. Ricordo ancora una mamma che mi disse che non sentiva altro che fare quel gesto.Lasciare un bambino in ospedale non è abbandonare, è fare una scelta d'amore: significa consegnare una vita nelle mani di qualcuno che potrà amarla e darle la possibilità di trovare la felicità.

L'assessore comunale napoletano è il papà adottivo di Alba: la vicenda è nota in Italia poiché egli, omosessuale, ha chiesto e ottenuto in adozione una bimba con la sindrome di Down.

Spiega su Facebook: