La situazione di sabato 2 ottobre sul Coronavirus in Campania La curva del contagio da Covid in Campania: 286 i nuovi casi positivi riscontrati, a fronte di 15.541 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Altri sette decessi e numero totale sempre più vicino a quota ottomila morti da inizio pandemia. Intanto, arriva la proroga dell’obbligo delle mascherine all’aperto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prosegue l'abbattimento della curva dei contagi da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore sono stati 286 i nuovi casi positivi riscontrati, a fronte di 15.541 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Sono invece sette i nuovi decessi registrati nel consueto bollettino quotidiano pubblicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania: numeri che portano i decessi ad un passo dalle ottomila unità da inizio pandemia. Una cifra enorme considerando che la stragrande maggioranza delle vittime di Covid in regione si è registrata in un anno, ovvero dal novembre 2020 ad oggi, mentre da febbraio a settembre le cifre erano rimaste molto esigue.

Intanto, è partita la somministrazione di terze dosi ai soggetti fragili e agli operatori medico-sanitari. De Luca è stato categorico: partire assieme perché "non c'è tempo da perdere". Ed ha spronato il quasi 30% della popolazione campana ancora sprovvista anche di una sola dose di vaccino a vaccinarsi quanto prima, visto che si tratta di coloro che rischiano di contrarre il virus nella forma più violenta e mortale. Da Palazzo Santa Lucia intanto è arrivata nelle scorse ore anche l'ufficialità per quanto riguarda le mascherine all'aperto: con l'ordinanza numero 25 del 30 settembre 2021, il governatore Vincenzo De Luca ha prorogato infatti l'obbligo di indossare le mascherine in Campania anche all'aperto. Con l'ordinanza, il governatore campano proroga anche il divieto di asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente. Una misura resasi necessaria proprio dai numeri importanti che si registrano per quanto riguarda la mancata copertura vaccinale.